Prometna nesreča v Šmarci, v večernih urah sporočili žalostno vest

V Šmarci se je v ponedeljek okoli 7. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je bil slednji v trčenju huje poškodovan, odpeljali so ga v ljubljanski klinični center, od koder so v večernih urah sporočili, da je zaradi posledic nesreče umrl.

Po dosedanjih ugotovitvah je 84-letni kolesar vozil iz smeri Kamnika proti Domžalam in s kolesom s pločnika zapeljal na cesto tik pred voznika osebnega vozila. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.