Prometna nesreča malo čez 21. uro: tri odpeljali reševalci

Včeraj ob 21.18 sta na cesti med naseljema Šenčur in Spodnji Brnik v občini Šenčur trčili osebno in kombinirano vozilo. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, vozilo odstranili z vozišča, nudili osvetljavo policiji in očistili vozišče. Tri poškodovane osebe so oskrbeli reševalci NMP Kranj, poroča uprava za zaščito in reševanje.