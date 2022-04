Prodajalko odrinil in roko zarinil v blagajno

V četrtek okoli 11. ure so bili policisti obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Most. Neznanec je pri blagajni odrinil zaposleno in iz blagajne vzel nekaj sto evrov gotovine, nato pa pobegnil peš. V incidentu ni bil nihče poškodovan.

Moški je star okoli 40 let, oblečen je bil v črno jakno s kapuco, siv pulover in črne hlače, obute pa je imel bele športne copate. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.