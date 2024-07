Prodajalka v bencinskem servisu v šoku: Zahteval je izplačilo dobitka, sledilo je ...

Sinoči so bili ljubljanski policist obveščeni o dogodku, ko je osumljenec vstopil v prodajalno enega izmed bencinskih servisov na območju Ljubljane.

Od podajalke je zahteval izplačilo dobitka igre na srečo, ker pa ni podal vseh podatkov, izplačilo ni bilo mogoče.

Osumljenec je nato v nahrbtnik iz polic pospravil nekaj izdelkov, in ne da bi jih plačal, odšel iz trgovine.

Zaposlena ga je poskušala ustaviti, osumljenec pa jo je odrinil, lažje poškodoval in odšel z odtujenimi izdelki.

Policisti, ki so bili napoteni na kraj, so ga prijeli v bližini in mu odvzeli prostost.

Po vseh zbranih obvestilih bo 35-letni osumljenec, državljan Liberije, priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma kaznivega dejanja roparske tatvine.