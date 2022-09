Čelno trčenje: tri odpeljali reševalci, ena oseba ukleščena (FOTO)

Včeraj ob 16.04 sta v Vonarju v občini Podčetrtek čelno trčili osebni vozili. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Pristava pri Mestinju so s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo in nudili prvo pomoč trem poškodovanim osebam do prihoda reševalcev NMP.

Tri poškodovane osebe so reševalci NMP Šmarje pri Jelšah prepeljali v SB Celje.