Prišlo je do eksplozije, odgovoren naj bi bil 31-letnik (FOTO)

V Preradu (občina Ptuj) je v soboto okoli poldneva prišlo do požara na leseni delavnici, ki je bila neposredno ob stanovanjski hiši. PU Maribor poroča (nelektorirano): »Do požara bi naj prišlo zaradi nepazljivosti 31-letnega moškega, ki je opravljal dela s kotnim brusilnikom, od katerega so letele iskre in le te zanetile požar. V bližini je bila posoda z vnetljivo snovjo in jeklenke. Ko je začelo goreti je moški zapustil delavnico, zatem pa je prišlo do manjše eksplozije. Objekt in orodje je v celoti pogorelo.«

Zaradi požara so na stanovanjski hiši začela pokati stekla na oknih, zvila pa so se tudi vhodna PVC-vrata. Posredovali so gasilci iz PGD Dornava, Ptuj, Gabrnik, Žamenci in Polenšak ter požar pogasil. Zaradi požara je nastalo za več kot 60.000 evrov škode.

Zaradi vdihovanja dima je lastnik objekta potreboval zdravniško pomoč – nudili so mu jo reševalci iz SB Ptuj. Policisti bodo na ODT Ptuj poslali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.