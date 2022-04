Pripetila se je huda delovna nesreča, gasilci so osebo oživljali

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi delovni nesreči. Okoli 12. ure so gasilci PGD Vnanje Gorice in Podpeč posredovali v Požarnicah v občini Brezovica, kjer so reanimirali osebo, ki je pri delu padla in se huje poškodovala.

Prevzeli so jo reševalci NMP Ljubljana, ki so nadaljevali z oskrbo ter ponesrečenca odpeljali v UKC Ljubljana.