Primorci na nogah zaradi okrutnega dejanja 67-letnika, s to peticijo zahtevajo kazen (FOTO)

Slovenijo pretresa kruto dejanje 67-letnega moškega, ki je v Markovcu z mopedom vlekel mrtvega psa in ga nato odvrgel v smetnjak za biološke odpadke. Na dogajanje se je odzvala tudi poslanka SD Meira Hot, ki s peticijo za dopolnitev Kazenskega zakonika zahteva ostrejšo kazen za mučenje živali.

Hotova je v peticiji zapisala, da podpisniki »odločno in brezkompromisno naslovijo neprimerna, zavržna in ostudna ravnanja z živalmi, ki slednjim povzročajo nepotrebno trpljenje ali celo smrt. Takšna dejanja zahtevajo kazenskopravno obravnavo in ostre sankcije, ki bi jih po našem prepričanju moral biti deležen tudi povzročitelj nedavnega dejanja v Kopru- privez psa na vozeči motor in posledično smrt živali.«

Podpisniki peticije so zgroženi nad nepojmljivo okrutnostjo kršitelja in dejstvom, da je bila izrečena zgolj globa. Želijo, da bi bila za takšna dejanja izrečena tudi ustrezna kazenska sankcija.

V peticiji so še zapisali, da »po videnem si epiloga nedavnega dogodka iz Kopra ni moč predstavljati drugače kot posmehovanje neštetim opozorilom društev za zaščito živali o krutih primerih mučenja in trpinčenja živali in prizadevanjem vseh, ki si želimo odnos do živali v naši družbi in v zakonodaji dvigniti na raven, ki pritiče demokratičnim družbam. S spremembo Stvarnopravnega zakonika, po kateri so živali čuteča bitja in ne več stvari, smo naredili odločen korak naprej. A nedavni primer iz Kopra kaže, da je pred nami še dolga in trnova pot.«

Policiste so v poročilu za javnost v torek zapisali, da so jih o grozljivem ravnanju z živaljo obvestili v ponedeljek ob 14.55 uri. Ugotovili so, da je moški psa z mopedom peljal na sprehod. Pes, ki je bil privezan na moped se je med vožnjo zgrudil in poginil. Ko je moški to ugotovil, je zapeljal do smetnjaka z biološkimi odpadki in vanj odvrgel psa.

