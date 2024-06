Prijeli mladoletnike, ki so poškodovali tovornjak. Škode je za več kot dva tisoč evrov

Policisti iz Šentjerneja in okolice so ob pol osmih zvečer posredovali v Dobruški vasi, kjer je skupina mlajših oseb poškodovala parkirano tovorno vozilo. Po prvih ugotovitvah so najprej ogovorili 69-letnega voznika tovornega vozila, žicali naj bi ga za cigarete.

Kot kaže, so bili nezadovoljni z odgovorom in so naprej razbili stransko šipo na tovornjaku, nato pa s kamenjem poškodovali še vetrobransko steklo in vrata. Skupina se je nato, tudi zaradi posredovanja mimoidočih, razbežala. Po prvih ocenah je na tovornjaku nastalo za več kot dva tisoč evrov škode.

Preiskava je v teku

Takoj po dogodku, kjer je posredovalo tudi več policistov iz drugih policijskih enot, ki so pomagali šentjernejskim policistom, je stekla intenzivna policijska preiskava, ki se nadaljuje še danes.

Policisti so identificirali pet mladostnikov iz okolice Šentjerneja, starih od 13 do 17 let, ki jih sumijo kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 1. odstavku 220. člena kazenskega zakonika. Vse bodo kazensko ovadili in o primeru obvestili center za socialno delo. Preiskava je v teku.

Peterico tudi sumijo, da imajo na vesti kaznivo dejanje nasilništva, o katerem smo že poročali tukaj.