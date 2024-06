Skupina dvanajstih kradla v trgovini, med njimi tudi otroci. Grozili še policistu

V petek dopoldne je v trgovino v Šentjerneju prišla skupina dvanajstih oseb (odraslih in otrok), izkoristila odsotnost varnostnika in zasedenost trgovk, si nabralo za sedaj še neznano število artiklov in zapustilo trgovino brez plačila. Koliko so odnesli, še ugotavljajo. Iz kraja so se odpeljali s črnim audijem celjskih tablic in zeleno astro krških tablic.

Podobno se je zgodilo še zvečer, nekaj minut pred zaprtjem, in soboto dopoldne, ko je v trgovino v Šentjerneju ponovno prišlo več oseb in se zakadilo med police. V petek zvečer so kljub posredovanju varnostnika pokradli za zdaj še neznano količino artiklov in se razbežali, v soboto dopoldne pa so nekaj plačali, nekaj pa odnesli brez plačila. Policisti iz Šentjerneja so ob pomoči policistov sosednjih policijskih postaj v soboto dopoldne kmalu po dejanju izsledili šest osumljencev.

Po preučitvi posnetkov videonadzora in zaključeni preiskavi bodo osumljence kazensko ovadili, za petek zvečer pa tudi uvedli postopek o prekršku, ker niso upoštevali ukazov varnostnika. V enem od postopkov je 34-letnik tudi grozil policistu, zato ga bodo kazensko ovadili še za grožnje. V soboto popoldne in zvečer se je na območju Šentjerneja poleg domačih policistov preventivno zadrževalo še več policistov iz drugih območij policijske uprave Novo mesto.