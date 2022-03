Z branjem listinskih dokazov, zaključnimi govori in izrekom sodbe se je na okrožnem sodišču v Murski Soboti končalo sojenje 22-letnemu Tilnu Špoljariču iz Dankovcev. Sodnik Stanislav Jug mu je izrekel dveletno zaporno kazen. Okrožni državni tožilec Borut Horvat je Špoljariču očital kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu, in sicer da je 2. maja predlani na cesti med Šalamenci in Vanečo v občini Puconci povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 20-letni Matej Donša iz Gradišča v občini Tišina. Horvat je sicer obtožencu na predobravnavnem naroku ponudil kazen treh let zapora, če bi ...