Pri vozniku avtobusa na Gorenjskem policisti ugotovili cel kup napak

Policisti Postaje prometne policije obravnavajo voznika redne avtobusne linije, ki je kršil cestnoprometne predpise, s tem da ni bil izveden ustrezen prenos podatkov iz tahografa. Zato so policisti odredili izredni tehnični pregled, kjer so ugotovili pomanjkljivosti tudi pri izpolnjevanju tehnične brezhibnosti avtobusa.

Sledijo sankcije

Vozilu so bile odvzete registrske tablice prav tako pa je bilo izločeno iz prometa. Policisti zoper voznika in zoper pravno in odgovorno osebo vodijo prekrškovni postopek.