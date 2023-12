Pri Telekomu preverila storitve, sledil je šok

Včeraj ob 12.01 je bil OKC PU Koper obveščen, da sta se do ene od stanovanjskih hiš v okolici Sežane pripeljala dva moška.

Loris Čendak s Policijske uprave Koper: »Eden od njiju je oškodovanko preslepil, da je delavec Telekoma in je prišel zamenjat modem, čemur je oškodovanka nasedla in mu omogočila ogledoval prostorov v hiši in možnost napeljave novih kablov. Moški ji je nato povedal, da se bo vrnil naslednjega dne, ko ji bo zamenjal modem. Oškodovanka je pri njegovem odhodu opazila, da je v njegovem vozilu sedel še en moški, katerega prej ni bilo. Moška sta se nato odpeljala naprej, sama pa je pri Telekomu preverila storitve, le ti pa so ji pojasnili, da le teh v njeni vasi trenutno ne izvajajo.«

Zaradi slednjega je oškodovanka preverila svoj skrit nakit in ugotovila, da so ji iz hiše ukradli zlatnino v vrednosti 6.000 eurov. Sledi zbiranje obvestil ter kazenska ovadba.