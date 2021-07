Pri policijski postaji v središču Ljubljane zažgali policijski avto (FOTO)

Zgodilo se je na Cigaletovi ulici v Ljubljani. Takoj za ovinkom, na Trdinovi ulici, ima prostore Policijska postaja Ljubljana Center. FOTO: A. L.

Danes ob 19.14 je na Cigaletovi ulici v Ljubljani zagorelo policijsko vozilo, je poroča uprava za zaščito in reševanje. Požar so pogasili očividci in policisti še pred prihodom gasilcev GB Ljubljana, ki so nato preventivno pregledali pogašeno vozilo.Bili smo na kraju, kjer je policija območje okoli vozila zaprla s policijskim trakom. Uničen je zadnji del policijskega vozila, medtem pa je videti, kot da bi bilo pod njim nekaj postavljenega. Na kraju je več policistov in preiskovalcev dogodka, medtem pa se uradne informacije iz ljubljanske policijske uprave glasijo takole:»Danes nekaj po 19. uri je na Cigaletovi ulici v Ljubljani prišlo do požara na parkiranem službenem vozilu policije škoda octavia. Požar so takoj začeli gasiti občan, ki je požar videl, in policisti, ki so bili v bližini, tako da večja škoda na vozilu ni nastala. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, osumljenec pa še ni znan. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«