Pri nas črn konec tedna za tri tuje državljane, na Tirolskem padalka umrla po trku z gondolo

Ta konec tedna so se med jadralnim športom na območju Policijske uprave Nova Gorica poškodovali trije tuji državljani. V petek se je na vzletišču Lijak poškodoval 47-letnik iz Madžarske. Pri pristanku v Budanjah se je v soboto poškodoval 45-letni državljan Češke, na območju naselja Šmihel pa se je med letom poškodovala tudi 41-letna Nizozemka.

47-letni učenec jadralnega padalstva iz Madžarske je pri vzletu, ki je pod nadzorom mentorja, z desno nogo zadel skalo ter utrpel odprti zlom gležnja. Kasneje je pristal na travnato pristajališče za jadralne padalce v Šmihelu, kjer so ga oskrbeli reševalci službe nujne medicinske pomoči Nova Gorica in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

V soboto okoli 15. ure se je na območju naselja Budanje pri pristanku z jadralnim zmajem poškodoval 45-letni državljan Češke. 45-letnik, ki je vzletel z vzletišča Kovk, si je pri pristanku izpahnil ramo. Policisti so tujo krivdo izključili.

V soboto okoli 17. ure pa se je med letom z jadralnim zmajem z vzletišča Trnovo in na vzletišče Lijak poškodovala 41-letna Nizozemka. Med letom je veter zapihal v njen hrbet in obrnil trikotno držalo, ki jo je udarilo v desno roko, tako da je predvidoma utrpela zlom v komolcu. Kasneje so poškodovanko oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici.

Policisti bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili s policije.

Jadralna padalka na Tirolskem umrla po trku z gondolo

Nemška državljanka se je v nedeljo zjutraj z jadralnim padalom zaletela v gondolo pri gori Hohe Salve na avstrijskem Tirolskem. Gondola ji je pretrgala vezi padala, Nemka pa je nato po prvih ocenah preiskovalcev padla na tla in umrla.