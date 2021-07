Pri ladjedelnici iz vode potegnili truplo

V petek ob 21.28 so pri ladjedelnici v Izoli mimoidoči iz morja potegnili nezavestno žensko. Kljub oživljanju, ki so ga do prihoda reševalne ekipe izvajali policisti, 61-letni ženski, državljanki Slovenije, žal ni bilo več pomoči.



Tuja krivda je izključena, zato bodo policisti o dogodku s poročilom obvestili državno tožilstvo, so sporočili iz PU Koper.

