V Sloveniji pa tudi v Evropski uniji (EU) se v zadnjem letu dogaja korenit obrat v politiki oziroma odnosu do volka, ene od avtohtonih zveri na naših koncih, ki razdvajajo ljudi. Še marca lani se je minister za naravne vire in prostor (MNVP) Uroš Brežan pridružil iniciativi 12 ministrov, ki so zavrnili vse pobude za poslabšanje varstvenega statusa volka. Nato je marsikoga presenetil predlog Evropske komisije (EK) konec minulega leta, ki je predlagala spremembo mednarodnega varstvenega stanja volka iz strogo zavarovane vrste v zavarovano vrsto na podlagi novih podatkov o povečanju populacije i...