Pri Koritnicah družba praznovala novo leto, 19-letnik zgrmel v globino

Ob 1. uri so policisti dobili obvestilo ReCO, da se je pri Koritnicah hudo poškodoval 19-letnik.

»Takoj so bili na kraj napoteni gasilci in reševalci. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je družba praznovala novo leto v eni od koč. Pred polnočjo so se odpravili na bližnji hrib in se zatem vrnili v kočo, vendar enega od njih ni bilo. Našli so ga poškodovanega, po poti je padel približno 20 metrov v globino,« so sporočili s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 82 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 209 klicev.



Obravnavali so 15 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 s hujšimi poškodbami, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 3 vlome in 2 tatvini ter 1 rop, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 13 intervencij, obravnavali so tudi 8 požarov.

Hudo poškodovanega so reševalci odpeljali v UKC Ljubljana. Tuja krivda je izključena.