Pri hišni preiskavi na Goriškem zasegli večjo količino vršičkov zelene rastline (FOTO)

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so na podlagi odredbe za hišno preiskavo opravili hišno preiskavo pri 34-letnem moškem v enem od naselij v občini Kanal ob Soči. Pri tem so policisti zasegli večjo količino svežih vršičkov zelene rastline in rastlino višine 170 cm, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo (konoplja).

Zaseženi vršički zelene rastline FOTO: Pp Nova Gorica

Zasežene rastline so novogoriški policisti poslali v nadaljnjo analizo in če bo slednja potrdila, da gre v navedenem primeru za prepovedano drogo, bodo zoper omenjeno osebo podali ustrezen ukrep. O vseh ugotovitvah s hišne preiskave so policisti obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Tudi na Bovškem zasegli več rastlin zaradi suma, da gre za prepovedano drogo

Danes v dopoldanskem času so policisti PP Bovec med izvajanjem rednih policijskih nalog v okolici Bovca našli štiri rastline (višine med 120 in 160 cm) za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Policisti so omenjene rastline zasegli in poslali v nadaljnjo analizo.