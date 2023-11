Pri delu v gozdu se je prevrnil voznik traktorja

Ob 13.56 se je v naselju Okroglo v občini Kamnik, pri delu v gozdu prevrnil voznik traktorja. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izpod traktorja rešili ukleščenega voznika in pomagali reševalcem NMP Kamnik pri oskrbi in prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila, navajajo na Upravi za zaščito in reševanje.