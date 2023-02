Previdno, smučišča so polna

V nedeljo med 9. in 15. uro so policisti smučarji izvedli poostren nadzor po gorenjskih smučiščih, saj jih je zanimalo, ali smučarji spoštujejo pravila, ki veljajo na smučiščih. »Odredili so 27 preizkusov alkoholiziranosti in prav vsi so bili negativni, kar je zelo pohvalno,« sporoča Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.

So pa po njegovih besedah smučarje opozorili na prekrške zaradi nepravilne hoje in prečkanja prog, na spoštovanje FIS-pravil med smučanjem, upoštevanje označb na smučiščih in podobno. A so se vedno razšli po izrečenem opozorilu.

Nezavarovane odložene smuči, palice, nahrbtniki predstavljajo potencialno vabo za tatove.

»Nadzor je imel tudi preventivni namen. Policisti smučarji so obiskovalcem smučišč svetovali o varnosti in previdnosti, saj so smučišča v teh dneh zaradi šolskih počitnic zelo obiskana,« je dodal. Z njimi so spregovorili tudi o skrbi za smučarsko opremo, ki naj jo imajo vedno na očeh oziroma ustrezno zavarovano. »Nezavarovane odložene smuči, palice, nahrbtniki predstavljajo potencialno vabo za tatove,« je dodal.