Pretvarjali sta se, da sta gluhonemi: ujela ju je policija

V sredo okoli poldneva so policisti PP Tolmin pri nakupovalnem centru v Tolminu imeli v postopku dve državljanki Romunije, stari 18 in 23 let, ki sta se pretvarjali, da sta gluhonemi in da zbirata prostovoljne prispevke. Policisti so jima izrekli globo.

Ker se v zadnjih mesecih na različnih območjih PU Nova Gorica pojavljajo posamezniki oz. skupine (predvsem tujcev), ki zbirajo prostovoljne prispevke v gotovini s pretvezo zbiranja za gluhoneme osebe, policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjajo na previdnost. »Ponovno opozarjamo, da je zbiranje prostovoljnih prispevkov brez ustreznega dovoljenja prekršek po določilu 17. člena zakona o varstvu javnega reda in miru. Zato občanom svetujemo, naj bodo v primerih pobiranja prostovoljnih prispevkov pozorni na to, ali imajo osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje.«

Posamezniki ali pravne osebe lahko zbirajo prispevke v humanitarne namene le po pridobitvi dovoljenja, ki ga izdajo pristojne upravne enote. V primeru ugotovljenih kršitev se v skladu zakonom o varstvu javnega reda in miru tako pridobljeni denar odvzame. Če upravičenost pobiranja prispevkov ni izkazana, naj ljudje prispevkov ne dajejo. »Prav tako občanom svetujemo, naj neznanih oseb ne spuščajo v stanovanja, saj so v podobnih primerih pogoste tudi priložnostne tatvine (predmetov na hodniku, v stanovanju ...). Če upravičenost pobiranja prispevkov ni upravičena ali izkazana, naj konkretno zadevo preverijo pri organizaciji, za predstavnike katere se osebe izkazujejo, oziroma obvestijo policiste najbližje policijske postaje ali policijo na številko 113 (pri tem naj bodo pozorni na osebni opis, vozila ...). «