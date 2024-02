Pretep v lokalu mu očitno ni bil dovolj, saj se je stepel še z drugim pred lokalom

Ponoči, okoli 1. ure zjutraj so bili policisti PP Sl. Bistrica napoteni na intervencijo v lokal na območju Sl. Bistrice. Na kraju so policisti obravnavali kršitelja, ki se je najprej stepel z gostom v lokalu, zaradi česar so ga varnostniki pospremili iz lokala.

Pretep v lokalu pa mu očitno še ni bil dovolj, saj se je pred lokalom stepel še z drugim gostom.

Policisti so mu ukazali, da preneha s kršitvijo, vendar ukaza ni upošteval, zato je bilo zoper njega odrejeno pridržanje do streznitve po določbah ZP-1, ki pa je bilo prekinjeno, ker je bil kršitelj v pretepu lahko telesno poškodovan, zaradi česar je bil odpeljan v UKC Maribor na oskrbo poškodb.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti zoper vse tri kršitelje utrezno ukrepali.