Pretep na parkirišču: policisti ugotovili identiteto vseh vpletenih

V petek nekaj pred 15. uro so bili novomeški policisti obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu. Policiste so o dogodku obvestili tudi udeleženci pretepa.

Policisti so ugotovili identiteto vseh treh udeležencev, dveh mladoletnikov in 42-letnika. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih gre za osebe, ki se med sabo poznajo in so že dlje v sporu.

V dogodku so poškodovali osebni avtomobil, 42-letnik pa je zaradi udarca sam poiskal zdravniško pomoč.

Izjave udeležencev pretepa so nasprotujoče si in policisti vse okoliščine še preverjajo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje ustrezno ukrepali.