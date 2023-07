Prerešetano policijsko vozilo: življenje osumljenca za poskus umora policistke visi na nitki (FOTO)

Po streljanju v Šmarjeti, v katerem je bila ranjena policistka (več o tem v članku Pijani voznik ustrelil policistko), policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. »Zaključili so z ogledom kraja, kjer je prišlo do streljanja na policistko in policista ter z ogledom poškodovanega službenega avtomobila, opravili pa bodo tudi druga preiskovalna dejanja,« so sporočili iz PU Novo mesto.

Strelec je močno poškodoval policijsko vozilo. FOTO: Pu Novo Mesto

Ranjena policistka že doma

Policistki in policistu je bila nudena ustrezna pomoč, lažje poškodovano policistko so oskrbeli v bolnišnici in je že v domači oskrbi.

Po zadnjih informacijah je 62-letni osumljenec kaznivega dejanja poskusa umora, ki se je s strelnim orožjem poškodoval sam, še vedno v smrtni nevarnosti.

Kakšna kazen mu grozi

»Kazenski zakonik določa, da se z zaporom najmanj petnajstih let kaznuje, kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov. Kdor je izvršitev naklepnega kaznivega dejanja začel, pa ga ni dokončal, se kaznuje za poskus, če gre za kaznivo dejanje, za katero se sme po zakonu izreči tri leta zapora ali hujša kazen,« so še zapisali v poročilu PU Novo mesto.