Pijani voznik ustrelil policistko

Včeraj nekaj pred tretjo uro popoldne so le lučaj od centra Šmarjete odjeknili streli. Več kot deset jih je bilo, uperjeni pa so bili proti policistki in policistu, ki sta opravljala kontrolo prometa . Policistka je bila v streljanju ranjena, policist ne, je pa bilo tudi na avtu več kot deset sledi strelnega orožja. Strelec je po dejanju pobegnil in si poskušal soditi sam, njegovo stanje je resno.

»Danes je žalosten dan za slovensko policijo. Storilec je uporabil strelno orožje proti policistki. To je še dokaz več, kako nevarno je delo policistov, ki dnevno tvegajo svoja življenja za zagotavljanje varnosti prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije. Osebno sem se prejle že srečal s policistom in policistko, ki sta bila napadena s strelnim orožjem. Policistka je utrpela površinske poškodbe desne rame, obema pa sta bili s strani policije zagotovljena psihološka pomoč in podpora, ki jima bo na voljo tudi v nadaljevanju,« je včeraj popoldne dejal Senad Jušić, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, ki je zaradi dogodka, ki je pretresel Dolenjsko, takoj prišel v Novo mesto.

Preiskava poteka na več krajih: pri strelcu doma, na kraju streljanja, pregledati morajo tudi vozilo, ki je bilo očitno dobro prerešetano s streli iz puške.

Vrnil se je oborožen

Senad Jušić in Andrej Zbašnik.

Kako se je zgodilo, je opisal Andrej Zbašnik, pomočnik direktorja, ki vodi delo Policijske uprave Novo mesto. »Ob 14. uri sta policist in policistka Policijske postaje Novo mesto opravljala kontrolo prometa v Šmarjeti. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola sta odredila alkotest 62-letnemu vozniku in ugotovila, da vozi pod vplivom alkohola, saj je imel v krvi 0,61 miligrama alkohola na liter (če pretvorimo v promile, je napihal 1,22 promila, op. p.). Odvzela sta mu vozniško dovoljenje in prepovedala nadaljnjo vožnjo, sam pa si je uredil prevoz domov. Policista sta še naprej izvajala kontrolo cestnega prometa, čez nekaj časa pa sta videla, da se je na kraj dogodka pripeljal voznik, ki sta mu pred slabe pol ure odvzela vozniško dovoljenje. Voznik je stopil iz vozila, segel na zadnji sedež po orožje in začel streljati po policistih. Policistka je bila ranjena v ramo, policist ni bil poškodovan, policista pa nista uporabila strelnega orožja. Čez dobrih 10 minut so bili policisti obveščeni, da se je ta kršitelj cestnoprometnih predpisov in strelec na policista sam poškodoval doma s strelnim orožjem,« je dogodek opisal Zbašnik in dodal, da bo več znanega drug teden, preiskava namreč poteka na več krajih: pri njem doma, na kraju streljanja, pregledati morajo tudi vozilo, ki je bilo očitno dobro prerešetano s streli iz puške.

Na tragedijo se je odzval tudi župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki je dejanje občana ostro obsodil: »Nezakonito posedovanje orožja in njegova uporaba sta vredna vseh obsodb in je nedopustna.«