Voznik, potnica in otrok so končali v bolnišnici

V torek malo pred 17. uro je na avtocesti pri Karteljevem v smeri proti Novemu mestu voznik osebnega avtomobila zaradi izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varovalno ograjo.

Lažje poškodovanega 33-letnega voznika, lažje poškodovano 29-letno potnico in otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vozniku bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.