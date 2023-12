Pred štirimi otroki pretepal partnerico, vmešala se je policija

Policisti PP Novo mesto so v petek zvečer v Novem mestu posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 53-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, ob prihodu domov kričal, razgrajal in razbijal inventar, v zadnjem obdobju pa naj bi izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko.

Izrekli so mu prepoved približevanja zaradi suma, da bi lahko ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve.

Okoliščine policisti PU Novo mesto še preverjajo, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Ni bil edini nasilnež

Dan kasneje so zaradi nasilja v družini policisti iste policijske uprave posredovali v okolici Črnomlja. Ugotovili so, da je pijani 36-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko.

»Žrtev je žalil, z njo grdo ravnal in jo pretepal ob prisotnosti štirih otrok. Zaščitili so žrtve in nasilnežu prepovedali približevanje,« pišejo v policijskem poročilu.

O ukrepu so obvestili tudi pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

36-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, so še dodali.