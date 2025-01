Pred osnovno šolo preplah z modrim kombijem? Razkrivamo, kaj se je zgodilo

Na družbenih omrežjih je zaokrožilo besedilo: »Danes pred divaško osnovno šolo so hoteli 'strpati' otroka v moder kombi, a je otroku uspelo zbežati. Ta kombi se vrti že približno 14 dni okoli šol Divača in Sežana. Prijavljeno policiji in šolam, vendar nimajo zanimanja«.

A kaže, da je zgodba drugačna.

S PU Koper so nam odgovorili, da so v ponedeljek ob 7.15 prejeli obvestilo, da se je v Divači otrok prestrašil moškega, ki je hodil za njim, in se zatekel v bližnji objekt z varnostnikom.

Policisti so nemudoma začeli zbiranje obvestil in je po trenutnih informacijah znano, da naj bi za 11-letnim otrokom hodil moški, ki ga ni ogovoril. Otrok se je prestrašil in zbežal.

Trenutno niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, policisti in kriminalisti pa še vedno intenzivno zbirajo dodatne informacije o dogajanju in osebah.

Policisti vsakič preverijo vse informacije

»Policisti vsakič znova nemudoma na kraju preverijo vse okoliščine, se pogovorijo z otrokom, starši in vsemi, ki bi lahko kaj več vedeli ali videli. Občasno se srečujemo s takšnimi obvestili in takoj v zaščito otrok reagiramo ter zadeve spremljamo, predvsem v smeri identifikacije neznancev in ugotavljanja namena, saj samo ogovarjanje še ne predstavlja znakov kaznivih dejanj ali prekrška,« so nam sporočili s PU Koper.

Svetujejo, da se starši z otroki pogovarjajo, a ne takrat, ko so otroci obremenjeni s konkretnimi primeri, ki so objavljeni v medijih in na spletu.

»Otrokom je treba pojasniti, naj ne vstopajo v tuja vozila, ne prejemajo daril neznanih oseb in naj ne sledijo neznanim osebam, kljub temu, da jim neznanec ponuja, da bodo dobili ali videli igračo, videli domačega ljubljenčka ali dobili sladkarije. Otroci se morajo naučiti, da se v takšnih primerih ponudb zoperstavijo z odločnim ne,« svetujejo policisti.

V primeru nagovarjanja naj otrok takoj pristopi do najbližje odrasle osebe, v trgovini ali na ulici in naj se mu zaupa.

A vedeti je treba, da vsako ogovarjanje še ne pomeni zlonamerno ogovarjanje. »Ko na primer nekdo sprašuje za pot ali sprašuje po neki osebi, gre v tem primeru za preprost pogovor občana z otrokom. Nikakor pa tudi v teh primerih otroci naj ne prisedejo v vozilo,« piše PU Koper.