Pred mesecem dni kot turist prišel v Slovenijo, nato je za njim izginila vsaka sled

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da je v neznano odšel 43-letni državljan Egipta Mostafa Ezeldin Mahmoud Mohamed. Visok je okrog 170 centimetrov in ima kratke črne lase, drugih informacij o njegovem videzu nimajo.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je pogrešani v Slovenijo prispel 14. septembra kot turist in obiskoval različne kraje po Sloveniji. Nazadnje je bil nastanjen v turističnem objektu na območju Bohinja, od koder pa se je 22. septembra odjavil in odšel neznano kam,« so še navedli na PU Kranj.

Mohamed je v času počitnikovanja v Sloveniji uporabljal osebni avto opel, tip crossland, kovinsko sive barve, registrskega območja Nova Gorica, ki je bil last enega izmed podjetij za izposojo vozil. Avto so 30. oktobra našli na parkirišču pri zaprtem hotelu Jadran na Bledu.

Iskalna akcija brez uspeha

V torek, 12. novembra, so blejski policisti v sodelovanju s pripadniki različnih služb zaščite in reševanja izvedli iskalno akcijo na območju hriba Straža nad Blejskim jezerom in na območju Blejskega jezera, pri čemer so si pomagali s sonarjem, pri iskanju pa so sodelovali tudi potapljači. Pogrešanega niso našli.

Zdaj se po pomoč zato obračajo na javnost in naprošajo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem 43-letniku, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na Policijsko postajo Bled, kjer so dosegljivi na telefonski številki (04) 575 72 00, pišejo lahko tudi na elektronski naslov pp_bled.pukr@policija.si, pokličejo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.