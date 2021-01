Pozno zvečer zagorela hiša, stanovalec opečen

Ob 22.20 je v naselju Žimarice v občini Sodražica zagorela stanovanjska hiša, ob kateri je bilo tudi gospodarsko poslopje, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Požar, ki je objekt velikosti 180 kvadratnih metrov uničil, so pogasili gasilci PGD Sodražica in PGD Žimarice.



Na kraju so posredovali tudi reševalci nujne pomoči iz Ribnice, ki so oskrbeli lažje opečenega stanovalca, ter policisti in delavci cestnega podjetja, ki so bližnjo cesto, ki jo je zalivala požarna voda, posuli s soljo.



Zaradi gašenja požara je elektro podjetje do prihoda njihove dežurne službe, ki je objekt odklopila iz omrežja, daljinsko odklopil trafopostajo, zaradi česar je bilo več bližnjih odjemalcev krajši čas brez električne energije.



Do jutranjih ur so gasilci PGD Žimarice ostali na gasilski straži na požarišču.



Ljubljanska policijska uprava poroča, da bodo danes opravili ogled zaradi ugotavljanja vzroka požara. Za nastanitev lastnika je poskrbela občina. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

