Poziv javnosti: ste videli, kako je voznik zbil dva kolesarja?

V sredo, 31. julija 2024, okoli 11.20 ure, je na Čopovi ulici v Celju, v bližini stanovanjskega bloka na Ljubljanski cesti 24, prišlo do prometne nesreče. Povzročil jo je neznani voznik belega Clia neznanih registrskih številk.

Neznani voznik je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo na označenem prehodu za kolesarje in pešce trčil v kolesarja in kolesarko, ki sta po trčenju padla po tleh. Po trčenju je oba obvozil in odpeljal v smeri Ostrožnega.

Kolesarjema je na kraju pomagal očividec. Povzročitelja prometne nesreče pozivamo, da pokliče na telefonsko številko 113, za informacije o povzročitelju prosimo še morebitne ostale očividce.