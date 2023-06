Požar zajel skladišče, nastala je velika škoda

Policisti PU Novo mesto so bili v torek ob 17.28 obveščeni o požaru na Kvedrovi ulici v Sevnici. Po prvih ugotovitvah je ogenj zajel večji skladiščni prostor in streho objekta: »Gasilci so nekaj pred 21. uro uspeli požar pogasiti, vendar je ogenj uničil celotni objekt. V požaru ni bil nihče poškodovan, vsa vozila so bila pravočasno umaknjena, objekti v bližini pa niso bili ogroženi.«

Policisti so zavarovali območje požara in ko bodo razmere na požarišču dopuščale, bodo kriminalisti opravili ogled požarišča in ugotavljali vzrok za nastanek požara. Po prvih ocenah naj bi v požaru nastala velika premoženjska škoda, še pišejo v poročilu PU Novo mesto.