Požar se je vnel v eni od savn, posledice hude

V noči na petek, bilo je okoli pol dveh zjutraj, je zagorelo v enem od blejskih hotelov na Cankarjevi cesti, neuradno v Rikli Balance Hotelu. Zagorelo je v velnesu Živa, ki naj bi bil v celoti uničen, škoda naj bi bila velika.

Požar je bil nekaj čez 3. uro pogašen. Po do zdaj znanih podatkih naj bi pogorel del bazenskega kompleksa. Evakuiranih je bilo vseh 176 oseb, ki so bile v hotelu. Evakuiranim so začasno ponudili nadomestno nastanitev. Tri osebe so se nadihale dima in jim je bila ponudena zdravniška pomoč. Odpuščene so bile v domačo oskrbo, pojasnjuje predstavnik za odnose z javnostjo na Policijski upravi Kranj Roland Brajič.

Vzrok požara še ni znan in bo predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.

Vzrok požara še ni znan in bo predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Nastala je velika premoženjska škoda. Na kraj dogodka je prišel tudi požarni inšpektor. Gasilci so ogenj pogasili v dobrih dveh urah, na kraju dogodka pa je ostala požarna straža, so za STA pojasnili v Prostovoljnem gasilskem društvu Bled. V intervenciji so sodelovala tudi druga prostovoljna gasilska društva iz blejske občine in jeseniški poklicni gasilci z avtolestvijo.

»Včeraj 16 ur ni bilo dovolj ... Nočni poziv je bil kar skrb vzbujajoč. K sreči ni poškodovanih, le materialna škoda v hotelskem objektu. Hvala, gasilci, neumorni fantje in dekleta, Slovenska policija, enota Zdravstvenega doma Bled, Aleš Finžgar iz civilne zaščite in drugi, ki ste se nemudoma profesionalno odzvali in učinkovito ukrepali. Za vas le še ena intervencija. Zame dokaz, da ste carji in si zaslužite le najboljše. Moj globok poklon vsakemu posebej,« je na facebooku zapisal blejski župan Toni Mežan.

Začelo se je v savni. FOTO: Pgd Ribno

Kot so za STA sporočili iz Sava Turizma, se je požar vnel v eni od savn. Ob sprožitvi alarma so takoj poklicali gasilce in policijo ter začeli evakuacijo vseh 176 gostov, ki je potekala med gašenjem. Pomočnik izvršnega direktorja Sava hotelov Bled Peter Križnar je pojasnil, da je bila prioriteta zagotoviti namestitev gostom, ki so približno za uro in pol ostali zunaj. Namestili so jih v svoje hotele Hotel Savica, Hotel Park in v Grand Hotel Toplice. »Svoje namestitve je ponudil tudi sosednji Hotel Kompas, tako da smo nekaj gostov preselili tudi tja,« je povedal.

Čeprav je zagorelo na območju savn, se je dim razširil po celotnem hotelu. Stavbo bo zato treba očistiti in prezračiti, predvidoma pa bo hotel goste lahko znova sprejel v prihodnjem tednu. Dlje pa bo zaprt velnes.

Gre za že drugi požar v hotelih v zadnjih dveh dneh. V četrtek zgodaj zjutraj je zagorelo v ljubljanskem Hotelu Slon, in sicer v elektroomarici.