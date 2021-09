Povzročil hudo nesrečo in pobegnil

V soboto 19.36 se je med Strunjanom in Belvederom zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje poškodovana, povzročitelj pa je s kraja pobegnil.



Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 61-letni voznik motornega kolesa, doma iz Kopra, vozil iz smeri Strunjana proti Belvederu. Pri tem mu je prednost odvzel neznani voznik osebnega avtomobila neznane znamke in tipa, neznanih registrskih oznak, sivo modre barve, ki se je v promet vključil z nekategorizirane makadamske ceste. Voznik je s prednjim levim delom motornega kolesa trčil v zadnji levi del neznanega osebnega avtomobila.



Po trčenju je motorist peljal še približno 140 metrov, kjer je obstal ob desnem robu vozišča, z desnim delom naslonjen na zaščitno kovinsko ograjo. Neznani voznik osebnega avtomobila je po nesreči odpeljal v smeri krožnega križišča v Strunjanu in od tam v neznano smer.



Policisti neznanega voznika, ki je bil udeležen v prometni nesreči, in morebitne priče prosijo, da se zaradi razjasnitve okoliščin zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo 113.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: