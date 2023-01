Povzročil čelno trčenje, policije pa ni čakal

Kranjski policisti so bili v nedeljo zjutraj obveščeni o prometni nesreči voznika, ki je z avtomobilom zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil v avtomobil voznice. Po podatkih policije sta bila v tem avtomobilu poškodovana voznica in potnik.

Povzročitelj je pred prihodom policistov odšel s kraja, ne da bi nudil pomoč poškodovanim in jim posredoval svoje podatke. Policisti zbirajo obvestila in vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.