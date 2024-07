Poveličeval Hitlerja in grozil

Urbana Purgarja so na ljubljanskem okrajnem sodišču obsodili zaradi dveh kaznivih dejanj grožnje in spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Ljubljanska okrajna sodnica Jerca Oblak mu je določila pogojno kazen leta in štirih mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.

Tožilstvo mu je očitalo kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti zaradi tvita HITLER JE#HEROJ, ki je bil na nekdanjem omrežju twitter (zdaj X) objavljen 1. avgusta 2021. Poleg tega ga je bremenilo treh kaznivih dejanj grožnje, in sicer na škodo predsednika sindikata taksistov Dejana Jefima, zunanje ministrice Tanje Fajon in aktivista Jaše Jenulla.

Purgar je Jefimu med drugim na spletu grozil, da mu bo »j....« ženo in otroka, izkopal kosti njegove babice in fizično obračunal tudi z njim. Za tedanjo evropsko poslanko in zdajšnjo zunanjo ministrico Fajonovo je zapisal, da je »psica, ki jo je potrebno likvidirati«, na omrežju twitter (današnji X) pa je objavil tudi fotografijo vhoda v dom Jenulla in pripisal, ali »naj končam jaz to po hitrem postopku?«

Sodnica je presodila

Razpravljajoča sodnica je menila, da je šlo pri Purgarjevem poveličevanju Hitlerja nedvomno za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki govori tudi o zanikanju, odobravanju, opravičevanju in zagovarjanju genocida, holokavsta, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva, agresije ... Obrambi je pritrdila le v delu, ki se je nanašal na domnevne grožnje Jefimu. Po mnenju sodišča (in obrambe) je bil v resnici Jefim tisti, ki je sprovociral Purgarja, tudi sicer pa je bil nivo komunikacije med njima primerljivo žaljiv. Po drugi strani pa je grožnje Fajonovi in Jenullu, ki naj bi ga Purgar pred tem na ulici tudi pljunil, ocenila za kaznive, saj bi se jih ustrašila vsaka razumna oseba, poroča Dnevnik.

Čeprav je tožilstvo za Purgarja zahtevalo zaporno kazen, je sodnica presodila, da je zanj primernejša pogojna kazen. Predvsem zaradi časovne oddaljenosti od dogodka in dejstva, da še nikoli ni bil obsojen za kazniva dejanja z elementi nasilja. Velika večina njegovih pravnomočnih obsodb se nanaša na premoženjska kazniva dejanja, še piše Dnevnik.