Ljubljančan je videl le košček divje vožnje belega kombija, voznik je namreč kar 45 minut oziroma približno 80 kilometrov vratolomno bežal pred policisti. »Bilo je kakor v kakšnem napetem filmu,« je prizor na ljubljanski Tržaški cesti opisal moški, in zagotovo je nekaj sekund pozneje slišal tudi silovit pok. Beg kombija se je namreč končal s silovitim trčenjem v drog na križišču pri Tobačni. En človek je umrl, krivec za to pa je zdaj izvedel, da bo moral več kot sedem let preživeti za zapahi. Od Kozine do Ljubljane Mednarodna združba, ki se ukvarja s tihotapljenjem ljudi na oblj...