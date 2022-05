Posnetek, da te kap: poglejte, kaj je storil malomarni slovenski voznik (VIDEO)

V toplejših spomladanskih dneh se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Kranjski policisti so jih na družbenih omrežjih pozvali k previdnosti. »Ovinki so kot zmenki na slepo. Nikoli ne veš, kaj te čaka in koga dobiš nasproti. Motoristi, pazite nase, s previdnostjo lahko rešite marsikaj,« so zapisali in pripeli video, v katerem je voznik osebnega vozila zapeljal na nasprotni pas, njegovo početje pa je s kamero posnel motorist.

Vsem voznikom enoslednih motornih vozil policisti svetujejo, naj bodo predvsem izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti.

To po njihovih besedah velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi naj se poleg tega tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta. »Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil (osebnih in in tovornih avtomobilov), naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na motoriste,« je še zapisano na spletni strani Policije.