Poslala denar, ostala brez kriptokovancev

V naše uredništvo je prispelo elektronsko pismo naše bralke, ki je zaplula v vode kriptovalut, ob omembi katerih se marsikomu zasvetijo oči: fantastični donosi, ki jih ustvarijo nekateri zgodnji kupci novih kriptokovancev, pač pri marsikom zbudijo ambicijo, da bi poceni kupil in drago prodal. Bralka, ki je ostala skrita za vzdevkom Ruandica, je opisala svojo izkušnjo, za katero je odštela dva tisoč evrov.

Po nakazilu ji ne odgovarjajo

Ruandica glede na opisano še zdaleč ni začetnica v svetu kriptovalut, njeno zanimanje pa je vzbudil kriptokovanec oziroma žeton z imenom dogecoin20. »Vem, da je riskantno vlagati v kriptovalute – ampak se je veliko novic delilo z različnih spletnih strani, da naj bi to bilo OK. Tudi preverila sem stran, ali je sumljiva; takrat je bila označena za OK,« piše bralka. Kriptokovanec dogecoin (brez številke 20) je zelo stara kriptovaluta, katere vrednost je sunkovito poskočila, ko jo je začel propagirati ameriški poslovnež Elon Musk. Nekoč davno ste za en evro dobili okoli 4500 kovancev dogecoin – na vrhuncu cene pa je vsak tak dogecoin stal 52 evrskih centov!

Odkar je Elon Musk reklamiral izvorni kovanec dogecoin, se nenehno pojavljajo kopije ter goljufivi ponaredki. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Seveda so razvpitost dogecoina izkoristili številni imitatorji, ki zaslužka željnim prodajajo bajke in povesti o zaslužkih za začetni vložek, po katerih se človek lahko zgolj še upokoji in uživa: »Jaz sem noter dala 2000 evrov v predprodaji in bi morala prejeti okoli devet milijonov kosov dogecoin20. Do danes še vedno nisem prejela kovancev,« opisuje Ruandica svoje neizpolnjeno pričakovanje, ki se ji vleče iz dneva v dan. Tudi na družbenem omrežju twitter/X številni uporabniki opisujejo podobno čakalno izkušnjo s kriptokovancem, katerega spletna stran v resnici ne more vzbuditi zaupanja.

Nikjer namreč niso predstavljeni člani ekipe Dogecoin20, ki se pri resn(ejš)ih projektih pojavljajo z imenom, priimkom in sliko. Prav tako je (na prvi pogled, pa tudi po preverjanju) neobstoječ naslov podjetja v Trgovskem centru Doge v Panami. Približno pol ducata slik, ki upodabljajo pasmo japonskega psa shiba inu (sicer zaščitni znak originalnega dogecoina), se ponavlja v več kot sto objavah na twitterju/X, a navkljub prisotnosti na številnih družbenih omrežjih naša bralka ne pride do pomoči: »Skupina na programu Telegram je popolnoma brez zveze tam, njihov elektronski naslov pa je tudi brez zveze, saj nanj ne odgovarjajo.«

Fantastični donosi, ki jih ustvarijo nekateri zgodnji kupci, pri marsikom zbudijo ambicijo, da bi poceni kupil in drago prodal. FOTO: Pixabay

Najbolj jo bega, da poslovanje s kovancem dogecoin20 poteka – a le na nekaj manjših menjalnicah. Vrednost kovanca dogecoin20 v digitalnem svetu hitro kopni: zgolj med ponedeljkom in torkom je izgubil več kot 40 odstotkov svoje že tako nizke vrednosti. Če bi Ruandica prišla do svojih kriptokovancev za dva tisočaka, bi ti bili danes vredni okoli kot 710 evrov – a se to še ni zgodilo.