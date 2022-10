Posiljevalec Slovenke se že 13 let izmika

Trinajst let je že stara zgodba o domnevnem posilstvu Slovenke v glavnem mestu Bosne in Hercegovine. Čeprav so informacije o kaznivem dejanju zaradi zaščite oškodovanke skope, smo izvedeli, da naj bi leta 2009 hotelski varnostnik Amer Bićo v enem od sarajevskih hotelov storil silo T. L. V baru je poskušal omrežiti nekaj slovenskih deklet, vendar ni bil uspešen. Pozneje pa je potrkal na vrata sobe ene od njih, ji zapretil z izvijačem oziroma podobnim ostrim predmetom, nato pa jo grobo spolno napadel.

Bodo odredili pripor?

Nesrečnica si ga je upala prijaviti šele po vrnitvi v domovino in stekla je preiskava ter se močno zavlekla, saj Bićo ni hotel v Slovenijo, oškodovanka pa je morala v Sarajevo, da je opravila prepoznavo osumljenca. Bića so tedaj zaslišali prek videokonference, krivdo je zavrnil. Leta 2015 je tožilstvo vložilo obtožbo, Bosancu zaradi posilstva preti do 10 let zapora.

Že pet let ga zaman vabijo na zatožno klop. Foto: Marko Feist

Leta 2017 so na ljubljanskem okrožnem sodišču razpisali predobravnavni narok, a se ga ni udeležil, kar je pomenilo, da krivde ne priznava. Pristojne v sarajevskem kantonu je nato sodnik Zvjezdan Radonjić prek mednarodne pravne pomoči zaprosil, naj mu vročijo vabilo na glavno obravnavo. Ko so ga, pa se nanj ni odzval. In enake težave ima zdaj sodnica Vesna Pavlič Pivk, ki so ji primer predodelili po Radonjićevem odhodu s sodnije.

Junija je namreč spodletel še en poskus sojenja, v Ljubljani se ni pojavil, pa čeprav je vabilo na narok prevzel. Na domači naslov v sarajevski občini Stari Grad so mu ga znova vročili prek mednarodne pravne pomoči. Sodnica je tedaj napovedala, da bo preverila možnost, da Bića zaslišijo prek videokonferenčne povezave. Tudi vabilo za razpravo na predzadnji dan septembra je prevzel, v ljubljanski sodni palači pa so se ob napovedani uri zbrali sodnica Pavlič Pivkova, Bićev odvetnik Dejan Markovič, tožilka Tina Sočan, pooblaščenka oškodovanke Mirjana Kožuh in tudi ženska, ki naj bi jo Bićo posilil. Le njega znova ni bilo.

»Ne moremo se dogovoriti za videokonferenco, ne vem, kako bomo to rešili,« je dejala sodnica. Odvetnika je pobarala, ali je s klientom vzpostavil stik, pa ji je odvrnil, da so poskušali, a jim ni uspelo. »Z njim nimamo nobenega kontakta.«

»Ni druge možnosti, da še to poskušamo urediti prek ministrstva za pravosodje, da jih prosimo pomoč pri organiziranju videokonference. Imate kak drug predolg?« je vprašala sodnica. Tožilka in pooblaščenka oškodovanke sta jo opomnili, da obstaja tudi možnost odreditve pripora, a bi bilo po mnenju Bićevega odvetnika primerneje, če bi ga še enkrat povabili ali se dogovorili za videokonferenco, »v okviru katere se bo izjavil, ali želi, da se obravnava opravi na ta način, ali pa se bo glavne obravnave udeležil. Mi nimamo stika in ne vemo, kakšno je njegovo stališče.«

Pooblaščenka pa se s tem ni strinjala: »Obdolženi je imel več kot dovolj časa, da se udeleži zaslišanja. Dovolj očitno je, da se postopku izmika, saj izostanka do zdaj nikdar ni opravičil. Zato tudi ni pričakovati, da bo odgovoril na poizvedbe sodišča o možnosti organizacije videokonference. Vztrajam pri priporu.«

2029. zastara zločin.

Sodnica pa je določila le nov termin za glavno obravnavo, in sicer 24. november. Ali jim bo tedaj uspelo izpeljati videokonferenčno zaslišanje, ni znano. Predstavniki bosanskega pravosodja si namreč zadevo podajajo med sabo z izgovori, da niso pristojni.