V Sloveniji živeči Bosanec Mehmed Mahmutović je dopolnil 40. leto starosti. Specialni povratnik – javnost ga je spoznala leta 2008, ko je splezal na nadstrešek najbolj varovanega dela zapora na Dobu in na njem vztrajal dva dni – je pri nas več za zapahi kot na svobodi. V zadnjih letih so o njem poročali kot o roparju in posiljevalcu slovenskih prostitutk, zaradi tega ga je doletelo pravnomočnih četrt stoletja ječe. (Vsaj) dva odprta primera proti njemu pa sta še: na Slovenskem naj bi poskušal ubijati, v naši državi pa naj bi tudi ropal. Popivala že, dolgoval pa mu ni Resnici na ljubo ga zara...