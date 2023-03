Pomurski policisti prijeli večje število ilegalcev

Pomurski policisti so bili danes malo po 3. uri s strani madžarskih varnostnih organov (MVO) obveščeni, da zasledujejo manjše kombinirano vozilo, slovenskih registrskih oznak, ki na zvočne in svetlobne znake ne zaustavlja in vozi v smeri Slovenije.

Policisti PU Murska Sobota so na kraj poslal več policijskih patrulj, ki so zasledovano vozilo odkrili na poljski poti med naseljem Radmožanci in Kamovci. Vozilo je bilo prazno.

V iskanju voznika in potnikov so do 5.30 ure na območju Kamovci – Dobrovnik prijeli 22 tujcev - 20 državljanov Bangladeša, enega državljana Pakistana in enega državljana Gane.V dopoldanskem času so prijeli še tri državljane Pakistana, skupno torej 25 oseb.

Okrog 3.35 ure so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe izven naselja Kamovci zaustavili še osebni avtomobil Mercedez Benz, litvanskih registrski oznak, katerega je vozil državljan Litve skupaj s sopotnico državljanko Litve. Zaradi suma, da sta navedena državljana Litve sodelovala pri izvršitvi kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države po 308. člena KZ-1, je bila obema na podlagi drugega odstavka 157. člena ZKP odvzeta prostost. O izvršenem kaznivem dejanju in odvzemu prostosti sta bila obveščena državni tožilec in preiskovalni sodnik.

Postopki s tujci še potekajo.