Policisti zasegli 3 mopede, 15-letnik brez vozniškega dovoljenja, čelade in zavarovanja

4. junija so policisti na območju Drnovega okoli 13. ure kontrolirali dva voznika mopedov. 15-letnik iz Brežic, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in ni uporabljal zaščitne čelade, je vozil neregistriran in nezavarovan moped znamke Romaxs.

Prav tako brez veljavnega vozniškega dovoljenja in brez zaščitne čelade je vozil neregistriran moped znamke Peda 18-letni kršitelj z območja Kočevja.

Obema so vozilo zasegli in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sevniški policisti so dopoldne na Kvedrovi cesti ustavili 55-letnega voznika mopeda znamke Sym. Zaradi suma, da so na mopedu izvedene nedovoljene predelave, so odredili izredni tehnični pregled. Ugotovljeno je bilo, da je moped nedovoljeno predelan, zato so ga zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vsaka predelava mora biti odobrena

Zakon o motornih vozilih v 18. členu (predelana vozila) določa, da se postopek posamične odobritve predelanega vozila izvede tudi za vozilo, katerega skladnost s predpisi je že bila ugotovljena, če je bila na njem pozneje narejena predelava (v nadaljnjem besedilu: predelano vozilo), ki ustreza vsaj enemu od naslednjih kriterijev:

se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,

vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila,

vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

Z globo 4.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z neodobreno predelanim vozilom.

Vsaka predelava mora biti odobrena v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Z globo 400 evrov se kaznuje za ta prekršek lastnik oziroma uporabnik ali uporabnica vozila, če je fizična oseba.