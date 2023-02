Policisti stopili na prste tatu, zdaj se sprašujejo, kdo je lastnik kolesa (FOTO)

V nedeljo nekaj po 6. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o sumljivem neznancu, ki naj bi v naselju Suhor kradel drva in jih nalagal v avtomobil. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa vozilo izsledili v okolici naselja Brezje. Voznika, ki je peš pobegnil, so prav tako izsledili in prijeli v naselju Brezje. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali.

Novomeški policisti poročajo, da so med preiskavo ugotovili, da je 37-letni osumljenec v Prečni iz garaže stanovanjske hiše ukradel osebni avtomobil Renault kangoo, potem pa v naselju Suhor kradel drva in jih naložil v avtomobil. Ukraden avtomobil in drva so vrnili lastnikoma. V bližini, kjer je bil ukraden avtomobil, so policisti našli tudi kolo znamke Trek, za katerega prav tako domnevajo, da ga je storilec ukradel.

Prepoznate kolo na fotografiji? FOTO: Pu Novo Mesto

Policisti lastnika kolesa pozivajo, da se zglasi na PP Novo mesto (Ljubljanska cesta 30) ali pokliče na številko 07 33 27 400. Z intenzivno preiskavo policisti nadaljujejo, saj sumijo, da je 37-letnik na širšem območju izvršil še več premoženjskih kaznivih dejanj.