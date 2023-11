Policisti sredi noči izven rta Piran reševali Luka in Gašperja

V noči iz petka na soboto so imeli policisti pomorske policije Koper polne roke dela. On 23. uri so med rednim nadzorom prejeli obvestilo, da se izven rta Piran poplavlja plovilo.

Policisti so zapisali, da je pihal močan veter, morje pa je bilo močno vzvalovano. »Med plovbo je bilo plovilo izsledeno s pomočjo utripajočih luči na rešilnem jopiču osebe. Policista Zupan in Žigon sta opazila prevrnjeno jadrnico, v morju pa dve osebi, ki sta se držali plovila. Najprej sta rešila osebi iz morja, zatem pa s pomočjo plavajoče reševalne vrvi privezala prevrnjeno jadrnico in jo odvlekla do Pirana ter jo tam zvezala ob 23.50.«

Policisti so še zapisali, da sta bila na krovu potapljajoče jadrnice 42-letna Slovenca, ki sta bila izmučena in podhlajena, so policisti odpeljali do njune namestitve v Piranu.

»Člana posadke, Luka in Gašper, sta se nam že zahvalila, mi pa jima želimo mirno morje,« so še na facebooku zapisali policisti.