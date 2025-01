Aprila letos bodo minila že tri leta, odkar je danes 85-letni Miroslav Moravec iz Malega Nerajca pri Dragatušu v Beli krajini na dvorišču ljubljanskega okrožnega sodišča sodnici Boženi Novak dokazoval, kaj je dejansko lahko videl iz prtljažnika svojega osebnega avtomobila ford C-max. Vanj so ga, spomnimo, 8. maja 2019 strpali trije migranti in ga zvezali. Tam je moral ležati več ur, pri čemer je imel ves čas glavo nad blatnikom vozila in v nivoju zadnje premične police. Slednje, kot je aprila 2022 še enkrat povedal sodnici Novakovi, nikoli ni uporabljal. V tistih šestih urah, ki jih je moral ...