Policisti sporočili črno vest: Koprčan je umrl

Danes ob 11.26 so bili policisti PU Koper obveščeni o prometni nesreči na Ankaranski cesti v Kopru. Trčila sta 81-letni Koprčan na skuterju in voznik tovornega vozila (državljan Ukrajine). Skuterist je padel in se hudo poškodoval. Odpeljali so ga v bolnišnico, od tam pa so jih popoldne obvestili, da je zaradi poškodb umrl. Ogled kraja prometne nesreče še poteka.



Na območju PU Koper je to letošnja prva prometna nesreča s smrtnim izidom.

