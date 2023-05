Policisti so mu preprečili namero: namesto v domači postelji je končal na policiji

Škofjeloški policisti so v sredo okoli 22.40 ustavili 52-letnega voznika. Alkotest je potrdil, da vozi avtomobil pod vplivom alkohola (0,80 mg/l), zaradi česar so ga pridržali do 12 ur.

Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili iz PU Kranj.