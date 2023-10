Policisti razkrili, kdo jim je pomagal pri prijetju 30-letnega morilca iz Logatca

V četrtek je 30-letni Urban Rupnik z ostrim predmetom v hiši svojih staršev na Martinj Hribu v Logatcu ubil svojega dedka Antona. Kot smo poročali, se Urban ni prvič znašel v nasprotju z zakonom, pred leti je neprišteven že poskušal moriti.

Kaj se je dogajalo za zidovi družinske hiše Rupnikovih, so danes deloma razkrili policisti. Urban je namreč po grozljivem dejanju izginil v neznano, okoli petih popoldan pa so ubežnika prijeli in mu odvzeli prostost.

Kaj je gnalo 30-letnika, da se je tako kruto znesel nad dedkom, še ni znano.

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana Valter Zrinski je povedal, da so bili o dogodku obveščeni v četrtek okoli desete ure. »Kljub hitremu posredovanju je oseba žal na kraju samem umrla. V dogodku je bila lažje poškodovana še ena oseba,« je povedal in nadaljeval, da je bila aktivirana tudi specialna enota, saj je bila oseba na begu nevarna.

Umrl je 88-letnik. FOTO: Foto: Dejan Javornik

30-letnika so našli nekaj po 16. uri s pomočjo obvestil občanov.

»Motiv za dejanje še ni znan, je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Osumljenec bo po vseh znanih obvestilih priveden k preiskovalnemu sodniku, v preteklosti je že bil obravnavan za kaznivo dejanje z elementi nasilja.«

Zrinski se je še zahvalil občanom, ki so pomagali z informacijami, saj so te pomagale pri prejetju osumljenca.